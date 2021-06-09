Гостеприимный прием в Бухаресте: сборная Украины в стильных костюмах прибыла на Евро-2020

Команда Андрея Шевченко поселилась в городе, где проведет два матча финального турнира.

Вечером 8 июня делегация сборной Украины прилетела из Харькова в румынский Бухарест, где будет базироваться во время Чемпионата Европы-2020.

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Украинские футболисты уже поселилась в своей официальной резиденции на время пребывания на турнире - отеле "Каро".

В столице Румынии "сине-желтых" встретили очень тепло. Украинцев, которые всей командой прибыли в официальных деловых костюмах, на входе в гостиницу ждала большая вывеска с хэштегом #МиЗбірна и трезубцем.

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Внутри же на стенах были развешаны фотографии с игроками сборной Украины и рисунки от болельщиков, которые таким образом поддержали команду перед стартом турнира и пожелали победы.

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

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