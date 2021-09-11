"Готов драться с Джошуа и Усиком": тренер украинца Сиренко оценил его перспективы в хэвивейте

Джеймс Али Башир верит, что его подопечному по силам соперничать с любым из топов супертяжелого дивизиона.

Джеймс Али Башир, тренер непобежденного украинского боксера Владислава Сиренко, поделился впечатлениями от победы своего подопечного над опытным россиянином Александром Устиновым. Поединок в Париже завершился нокаутом уже в первом раунде.

"Ты тренируешься в зале как раз для того, чтобы завершить бой как можно быстрее. Я очень доволен, что ему удалось нокаутировать этого соперника настолько быстро. Я не хотел затяжного боя. Ты практикуешься в зале, но в ринге ты пытаешься расправиться с соперником так быстро, насколько это возможно. Так что я сказал Владу в раздевалке после боя: "Хорошая, очень хорошая работа", - рассказал Башир vringe.com.

Кроме того, американский специалист заявил, что следующий бой Владислав готов провести на следующей неделе. Башир уверен, что его подопечный готов противостоять лучшим боксерам супертяжелого веса, включая Энтони Джошуа и Александра Усика.

"Мы можем провести следующий бой уже в следующую пятницу. Если будет соответствующий вариант, мы готовы выйти в ринг уже через неделю. Не имеет значения, каким будет следующий соперник Сиренко. Хэвивейт является хэвивейтом, и главное здесь стили, а не размеры. Большие ребята или маленькие... Один может быть опаснее другое.

Влад уже сейчас может выйти против любого в супертяжелом весе. Я бы не стал избегать встречи ни с кем из них, включая того же Филиппа Хрговича, Тони Йоку, Александра Усика, Энтони Джошуа, Джо Джойса, Диллиана Уайта. У Влада уже 18-0 в профи плюс любительский опыт, и он готов соревноваться с любым из них", - заверил тренер украинца.

26-летний Сиренко остается непобедимым на профессиональном ринге. Для него эта победа стала 18-й в карьере (15 - нокаутом). В предыдущем поединке Владислав нокаутировал двоюродного брата форварда мадридского "Реала" Карима Бензема Невфеля Уату.

двоюродного брата форварда мадридского "Реала" Карима Бензема 44-летний Устинов провел на профессиональном ринге 42-й поединок: одержал 36 побед и потерпел 5 поражений. Предыдущий его бой против американца Террела Джамала Вудса завершился вничью.

Как сообщал ТСН Проспорт, ранее Сиренко прокомментировал свою победу нокаутом над Устиновым.

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