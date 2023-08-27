"Готов хоть завтра": Усик после победы над Дюбуа высказался о потенциальном бое против Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF, украинец Александр Усик после победы над британцем Даниэлем Дюбуа прокомментировал возможный бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Усик заявил, что готов выйти в ринг против "Цыганского короля" хоть завтра, но не уверен, что Фьюри тоже заинтересован в проведении этого поединка.

"Я готов биться с Фьюри хоть завтра. Готов провести с ним следующий поединок, но хочет ли он этого? Я не знаю.

Не могу дождаться, чтобы увидеть своих детей. Не могу дождаться возвращения домой. Я скучаю по своей семье. Долго тренировался, немного устал.

Хргович? Это работа моего промоутера, сейчас я хочу отдохнуть от бокса и тренировок. Я хочу теперь поспать, поесть, попить газировку", – сказал Усик в ринге сразу после боя.

Усик зрелищно нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Александр ударом с правой мощно попал сопернику в подбородок – британец свалился на колени и не поднялся до конца отсчета рефери.

Таким образом, Усик защитил пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Теперь в активе 36-летнего Усика 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Напомним, 29 апреля Усик и Фьюри должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

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