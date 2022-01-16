Готов к сокращению зарплаты: стало известно, где может продолжить карьеру Коноплянка

Готов к сокращению зарплаты: стало известно, где может продолжить карьеру Коноплянка

32-летний вингер "горняков" ведет переговоры с другим клубом УПЛ.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка этой зимой настроен сменить клубную прописку.

Ранее в "Шахтере" сообщили, что Евгений не полетел с командой на турецкий сбор, потому что занимается поиском новой команды.

По информации Meta-ratings, на 32-летнего хавбека не рассчитывает главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби. Сейчас возможность подписать Коноплянку рассматривает руководство "Днепра-1".

Источник отмечает, что стороны уже контактировали по поводу потенциального трансфера. Переговоры находятся в активной фазе, поэтому Евгений может перейти в днепровский клуб еще до закрытия зимнего трансферного окна.

В то же время, футболист готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы подписать с днепрянами длительный контракт. Если игрок и "Днепр-1" договорятся между собой, то "Шахтер", вероятно, согласится отпустить Коноплянку бесплатно, чтобы не платить ему зарплату за полгода контракта.

Коноплянка присоединился к "оранжево-черным" в сентябре 2019 года, перейдя из немецкого "Шальке".

В этом сезоне он провел всего два матча в футболке "горняков". Хавбек последний раз выходил на поле в официальном поединке в августе.

Контракт Коноплянки с "Шахтером" истекает в июне 2022 года.

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