"Готов поставить на это любые деньги": Чисора сделал громкое заявление относительно боя-реванша между Усиком и Джошуа

Он вообще не верит в украинца.
Британский сверхтяжеловес Дерек Чисора высказался по поводу поединка-реванша между украинцем Александром Усиком и соотечественником — Энтони Джошуа.
Об этом 38-летний боксер высказался в комментарии SecondsOut.
"Я готов поставить любые деньги на то, что Джошуа вытрет Усиком пол в реванше", — заявил Чисора.
Британец также высказался по поводу поединка Диллиан Уайт — Тайсон Фьюри.
"В бою Уайт-Фьюри я ставлю свои деньги на Диллиана. Я должен выбрать его, это мой друг. Забудьте о "Цыганском короле" (прозвище Фьюри, прим.). Тайсон, если ты это смотришь, то пошел ты. Диллиан снесет твою голову, вот и все".
- В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого сразу появились разговоры о бое-реванше.
Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя тоже еще не определились.
- В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;
- В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.
Что касается Чисоры, то свой последний бой он провел в середине декабря, когда по решению судей уступил новозеландцу — Джозефу Паркеру.
- На счету Дерека – 44 боя. Британец одержал 32 победы (23 – нокаутом) и потерпел 12 поражений;
- В 2020 году Чисора проиграл Усику единогласным решением судей. Для Александра тот бой был вторым в тяжелом весе.