"Готов закрыть рот этому парню": непобедимый украинец ответил своему последнему сопернику

Вихрист уверен в своей повторной победе.

Украинский боксер сверхтяжелого веса Виктор Вихрист (9-0, 7 KO) отреагировал на выражение своего предыдущего соперника Яго Киладзе (27-6-1, 19 KO) и желание грузина провести реванш.

"Я могу сказать, что этот парень очень много говорит. Понятно, что ему бой за неделю никто не даст. Если будет реванш, я готов к нему и готов поставить все точки над "i". И как минимум закрыть рот этому парню, поэтому что он некрасиво ведет себя", — сказал Вихрист.

После поединка с Вихристом Киладзе заявил, что судья украл у него победу.

Поединок Вихрист – Киладзе состоялся в ночь на 2 января. 29-летний украинский выиграл бой техническим нокаутом во втором раунде.

Для Вихриста эта победа стала 9 на профессиональном ринге (7 — нокаутом) в 9 поединках.

Киладзе проиграл шестой раз в своей карьере. Также в его активе 27 побед (19 – нокаутом) и одна ничья.

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