"Готовился вполсилы": экс-чемпион мира раскритиковал Усика после победы над Верховеном

Александр Усик / Фото: Денис Дидковский

Бывший чемпион мира по боксу Тимоти Брэдли прокомментировал победу чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

"Я думаю, что Усик готовился вполсилы. Я не считаю, что он был полностью готов к бою. Мне казалось, что он просто переедет этого парня, но у Верховена оказались свои собственные интересы. Вот как все было.

Как только я увидел, что на взвешивании Усик показал на 2,5-3 кг больше своего обычного оптимального веса, я сказал: "Ой-ой-ой-ой. Надеюсь, что он не недооценивает этого парня". А потом Усик вышел на ринг в первом раунде, и я такой: "Что это такое?" Это не тот Усик, которого я знаю, у которого есть энергия и который прыгает на пальцах", — приводит его слова Boxing News 24.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

Также Верховен раскритиковал рефери за то, что тот якобы сократил обязательный отсчет времени для восстановления после нокдауна.

В WBC уже высказались по поводу спорной остановки боя Усик — Верховен.

Известный американский тренер Тедди Атлас встал на защиту рефери, который остановил бой Усик — Верховен.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

Усик уже отреагировал на протест Верховена касательно результата их боя.

Александр после поединка рассказал, кому посвящает победу над Верховеном.

Также Усик высказался о потенциальном реванше с Верховеном и назвал условие.

Кроме того, Усик отреагировал на слухи о безумном гонораре за бой с Верховеном.

После победы над Верховеном украинцу бросил вызов непобедимый немец Агит Кабайел, который является обязательным претендентом на пояс WBC.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.

Александр уже согласился начать переговоры о бое с Кабайелом.

В свою очередь, Кабаел объяснил, почему Усику было тяжело в поединке против Верховена.

