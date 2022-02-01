Готовится к футбольному дебюту: Усик показал фрагмент своей тренировки (видео)

Готовится к футбольному дебюту: Усик показал фрагмент своей тренировки (видео)

Боксер сыграет на турнире Winter Cup 2022 года.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Александр Усик начал тренировку с "Полесьем" на учебно-тренировочном сборе в Турции.

На общей с Василием Ломаченко странице в Instagram Усик показал фрагмент своей тренировки с командой Первой лиги.

В составе "Полесья" Усик примет участие в турнире Winter Cup 2022, который пройдет в турецком Билеке с 3 по 12 февраля. Также на турнире сыграют "Верес", "Черноморец" и харьковский "Металлист".

В первом матче Winter Cup 2022, который состоится 3 февраля, "Полесье" сыграет с "Вересом".

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