Готовится к карнавалу в Рио: самый титулованный футболист мира рассмешил поклонников (видео)

Дани Алвес в маске шута порадовал фанатов своим вокалом.
Защитник "Барселоны" Дани Алвес, находившийся на самоизоляции с коронавирусом, зря времени не тратит.
Футболист решил порадовать своих поклонников новым забавным видео в Instagram.
Алвес в маске шута спел песню под названием "Raivinha".
Таким образом, опытный футболист показал, как готовится к большому бразильскому карнавалу, который пройдет в конце февраля в Рио-де-Жанейро.
- 38-летний бразилец вернулся в "Барселону" в ноябре. С этого времени он не сыграл ни одного поединка за каталонский клуб.
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