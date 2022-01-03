Готовится к карнавалу в Рио: самый титулованный футболист мира рассмешил поклонников (видео)

Готовится к карнавалу в Рио: самый титулованный футболист мира рассмешил поклонников (видео)

Дани Алвес в маске шута порадовал фанатов своим вокалом.

Защитник "Барселоны" Дани Алвес, находившийся на самоизоляции с коронавирусом, зря времени не тратит.

Футболист решил порадовать своих поклонников новым забавным видео в Instagram.

Алвес в маске шута спел песню под названием "Raivinha".

Таким образом, опытный футболист показал, как готовится к большому бразильскому карнавалу, который пройдет в конце февраля в Рио-де-Жанейро.

38-летний бразилец вернулся в "Барселону" в ноябре. С этого времени он не сыграл ни одного поединка за каталонский клуб.

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