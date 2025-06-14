Готовится к поединку за "абсолюта": Усик провел спарринг с украинским бойцом ММА

Ярослав Амосов и Александр Усик / © facebook.com/K2Ukraine

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик провел спарринг с экс-чемпионом Bellator Ярославом Амосовым.

Соответствующее видео украинский боксер опубликовал у себя в Instagram, призвав президента UFC Дейну Уайта подписать украинского бойца ММА.

"Мы обменялись опытом с чемпионом Bellator Ярославом Амосовым. Это будущий чемпион UFC. Дэйна Уайт, пожалуйста, отправь контракт, бро. Я серьезно", – сказал Усик в видеообращении.

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Свой следующий поединок Усик проведет 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Амосов в марте этого года в первом раунде одержал победу над американцем Кертисом Миллендером.

Для Ярослава это был первый поединок с ноября 2023 года, когда он потерпел поражение от ямайца Джейсона Джексона и потерял чемпионский титул Bellator.

В послужном списке Амосова 28 побед и одно поражение в 29 поединках в смешанных единоборствах.

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