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Готовится к поединку за "абсолюта": Усик провел спарринг с украинским бойцом ММА
Александр Усик в рамках подготовки к бою с Даниэлем Дюбуа поспаринговал с Ярославом Амосовым.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик провел спарринг с экс-чемпионом Bellator Ярославом Амосовым.
Соответствующее видео украинский боксер опубликовал у себя в Instagram, призвав президента UFC Дейну Уайта подписать украинского бойца ММА.
"Мы обменялись опытом с чемпионом Bellator Ярославом Амосовым. Это будущий чемпион UFC. Дэйна Уайт, пожалуйста, отправь контракт, бро. Я серьезно", – сказал Усик в видеообращении.
Свой следующий поединок Усик проведет 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Амосов в марте этого года в первом раунде одержал победу над американцем Кертисом Миллендером.
Для Ярослава это был первый поединок с ноября 2023 года, когда он потерпел поражение от ямайца Джейсона Джексона и потерял чемпионский титул Bellator.
В послужном списке Амосова 28 побед и одно поражение в 29 поединках в смешанных единоборствах.