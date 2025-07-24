"Готовы бросить на него все": экс-тренер Усика выбрал следующего соперника для украинца

Александр Усик / © Associated Press

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Джеймс Али Башир, бывший тренер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, выбрал для украинца следующего соперника после его победы в бою-реванше с Даниелем Дюбуа.

По его мнению, право провести поединок с Усиком заслужил новозеландец Джозеф Паркер, который является обязательным претендентом на пояс WBO.

После победы Усика над Дюбуа в реванше Паркер поднялся в ринг и вызвал украинца в бой. Александр ответил, что сейчас просто хочет отдохнуть.

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"Я считаю, что Джозеф Паркер заслужил право стать следующим соперником Александра Усика. Я слышал, что они хотят выставить Итауму, но ему же 20 лет. Александру Усику – 38.

Они все так хотят, чтобы Усика побили, что готовы бросить на него все, что у них есть. Но это не значит, что Александр не победит Итауму, потому что Усик – настоящий лис", – сказал Башир в интервью Seconds Out.

Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

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Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Правда, в ближайшее время Усик рискует потерять звание абсолютного чемпиона мира.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

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На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

Напомним, Усик рассказал о своем ударе "Иван", которым нокаутировал Дюбуа в реванше.