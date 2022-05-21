"Готовы играть под бомбардировками и воздушными тревогами": босс клуба УПЛ - о новом сезоне чемпионата Украины

Президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский высказался о возможности проведения следующего сезона украинской Премьер-лиги (УПЛ) в условиях полномасштабной войны с российскими оккупантами.

Владелец львовского "Руха" Григорий Козловский, чья команда U-19 заняла первое место чемпионата Украины и сыграет в Юношеской лиге УЕФА, считает, что следующий сезон УПЛ должен пройти в Украине.

Своими соображениями Козловский поделился в интервью Футбол News.

"Я за то, чтобы чемпионат состоялся в Украине, на западе Украины там. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы чемпионат состоялся здесь для наших людей. Мы - футбольный клуб - готовы играть под бомбардировками и воздушными тревогами.

Это то, что нужно людям, люди этого ждут. Я не вижу в этом чего-нибудь крамольного. Это тоже наш спортивный фронт - для поднятия духа, чтобы показать, что украинцы несокрушимы. Даже во время войны мы можем сражаться за имя нашей страны", - сказал Козловский.

Также президент "Руха" прокомментировал вариант проведения следующего сезона чемпионата Украины за границей.

"Если так случится, что невозможно будет играть в Украине, я думаю, нам нужно будет собираться клубами, решать. Как решит большинство, на это мы и согласимся. Если спросите наше мнение, я буду предлагать, чтобы играть чемпионат в Польше, Словакии, Венгрии.

"Минай" без проблем может играть в Венгрии домашние игры, мы - в Польше. Думаю, мы можем ездить на игры, возвращаться, быть с семьями, военными, народом Украины", - отметил Козловский.

Напомним, сезон УПЛ-2021/22 был завершен досрочно из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины. Чемпионат впервые в истории закончили без определения чемпиона и призеров. Турнирная таблица на 24 февраля была признана окончательной.

Поскольку "Шахтер" финишировал на первой строчке, то именно он и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2022/23. "Динамо" же, отставшее от "горняков" на 2 очка, сыграет в квалификации самого престижного еврокубка.

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