Готовы потратить сумасшедшую сумму: "Реал" продолжает охоту за самым дорогим футболистом мира

Мадридский "Реал" не теряет надежду усилиться нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Королевский клуб предпримет новую попытку подписать француза летом 2023 года. "Сливочные" готовы заплатить ПСЖ 486 миллионов евро за трансфер Мбаппе, а также предложить форварду контракт на 630 миллионов евро.

Таким образом, "Реал" потратит на футболиста более 1 миллиарда евро.

Мадридцы долгое время вели трансфер Мбаппе, однако прошлым летом форвард неожиданно решил остаться в ПСЖ, подписав трехлетний контракт.

В этом сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 20 матчей, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, что Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2022, забив 8 голов в течение Мундиаля. В решающем матче сборная Франции отдала звание чемпиона мира Аргентине, уступив в серии пенальти.

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