Готовы простить: одноклубник Ярмоленко, ударивший свою кошку, может сыграть в ближайшем матче АПЛ

Готовы простить: одноклубник Ярмоленко, ударивший свою кошку, может сыграть в ближайшем матче АПЛ

Главный тренер "молотобойцев" надеется, что общественность сможет забыть этот инцидент.

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес высказался о скандале с Куртом Зума, который жестоко обращался со своей кошкой.

"RSPCA (Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными) научит Зума, как обращаться с животными. Курт полон раскаяния. Иногда надо уметь прощать. Он надеется, что публика простит этот плохой поступок.

Раньше не было ничего подобного. Надеюсь, у нас больше никогда не будет подобных инцидентов. Мы очень разочарованы.

Все новости о "Весте Хэме" в последние годы были хорошими. Мы хорошая команда. Мне грустно, что мы потеряли концентрацию в течение очень хорошего сезона", – цитирует Мойеса репортер BBC Саймон Стоун.

Кроме того, специалист отметил, что футболист может сыграть в ближайшем матче "молотобойцев", несмотря на произошедший инцидент.

В воскресенье, 13 февраля, "Вест Хэм" встретится с "Лестером" в рамках 25-го тура АПЛ. Начало – 18:30.

В этом сезоне на счету Зума 15 игр во всех турнирах и один забитый гол;

Он стал игроком "молотобойцев" летом 2021 года, когда за 35 млн евро перебрался из "Челси". "Вест Хэм" заплатил 35 миллионов евро за переход Зума.

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