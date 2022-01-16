Готовятся ко второй части сезона: бразильские новички провели первую тренировку в "Шахтере" (фото)

Готовятся ко второй части сезона: бразильские новички провели первую тренировку в "Шахтере" (фото)

"Горняки" находятся на сборе в Турчеччине.

Защитник Винисиус Тобиас и вингер Давид Нерес провели первую тренировку в "Шахтере". В настоящее время "горняки" находятся на первом учебно-тренировочном сборе в Турции.

Пресс-служба донецкого клуба поделилась снимками по тренировке команды.

Шахтер объявил о подписании Тобиаса с "Интернасьонала" еще прошлым летом. Вчера 17-летний бразилец прибыл в расположение донецкой команды.

Нерес перешел в Шахтер из "Аякса". "Горняки" заплатили за 24-летнего вингера 12 миллионов евро. Эта сумма на основе бонусов может возрасти до 16 миллионов.

Первый сбор "Шахтера" в Турции продлится до конца января. В его рамках "горняки" проведут контрольные матчи с "Вольфсбергером" (24 января), "Шахтером" из Солигорска (28 января) и "Црвеною Звездой" (31 января).

"Шахтер" завершил осеннюю часть УПЛ лидером турнирной таблицы . "Горняки" опережают "Динамо" на два балла.

. "Горняки" опережают "Динамо" на два балла. В первом матче после зимней паузы подопечные Роберто Де Дзерби 26 февраля в Харькове сыграют с "Металлистом 1925".

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