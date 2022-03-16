Готовятся защищать Украину: футболисты клуба УПЛ проходят боевую подготовку на полигоне

Игроки "Днепра-1" вступили в одноименное подразделение Нацгвардии, созданное президентом клуба.

Почётный президент "Днепра-1" Юрий Береза ​​после начала войны создал одноименное подразделение Нацгвардии и стал его командиром. В это подразделение также вошли сын Березы и президент клуба Максим Береза, а также некоторые футболисты команды.

Об этом Юрий Береза ​​рассказал в интервью FanDay.net.

Часть администрации занимается формированием нового подразделения национальной гвардии под названием "Днепр-1". Я стал командиром этого подразделения с момента активной фазы войны.

Нами было сделано все возможное, чтобы легионеры во главе с главным тренером Игорем Йовичевичем уехали за пределы Украины. На территории Евросоюза мы организовали штаб поддержки Украины, ВСУ, в частности, подразделения "Днепр-1".

Игорь Йовичевич вместе с нашими легионерами и клубом Динамо Загреб создали пояс поддержки "Днепру-1", городу Днепру и ВСУ.

Остальная команда находится на территории Украины и занимается волонтерскими проектами. Все украинские футболисты на месте. Действующий президент клуба Максим Береза ​​вступил в подразделение рядовым.

Есть такие футболисты "Днепра-1", которые поступили в одноименное подразделение Нацгвардии, но пока давайте без фамилий. Футболисты вместе с подразделением проходят сейчас боевую подготовку на полигоне", — заявил он.

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