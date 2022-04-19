"Говорил, что у нас есть только один футболист уровня сборной": капитан "Динамо" ответил Маркевичу на критику

"Говорил, что у нас есть только один футболист уровня сборной": капитан "Динамо" ответил Маркевичу на критику

Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук отреагировал на заявление Мирона Маркевича по поводу скандального решения руководства клуба не отпускать игроков в лагерь сборной Украины.

Капитан "бело-синих" заявил, что слова тренера сборной Украины ему не понравились и у них отсутствует логика.

Об этом футболист рассказал в комментарии zbirna.com.

"Не знаю, все или не все, но кое-что, конечно, читал. И если Сергей Ребров, на мой взгляд, высказался довольно спокойно, то слова Мирона Маркевича мне, извините, не понравились.

Сразу вспомнилось, как несколько лет назад он говорил, что у "Динамо" есть только один футболист уровня сборной Украины, а теперь кричит, что отсутствие наших игроков станет проблемой. Нет логики, но это такое. "Динамо" для него, кажется, еще тот раздражитель даже вне футбольного поля...

Главное, что мы едем в сборную. Едем с большим желанием. Закрывайте конфликт. Как там говорят: "Измена отменяется". Мы с кем воевать", – рассказал Сидорчук.

Напомним, что конфликт все же был исчерпан и футболисты киевского "Динамо" смогут своевременно прибыть в расположение сборной Украины для подготовки к решающим матчам отбора на Чемпионат мира-2022.

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