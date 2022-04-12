"Говорил, что жаль, а потом выложил видео в поддержку Путина": непобедимый украинец – о разговоре с Поветкиным

"Говорил, что жаль, а потом выложил видео в поддержку Путина": непобедимый украинец – о разговоре с Поветкиным

Российский боксер звонил по телефону Сиренко.

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко, как и Александр Усик, общался с российским боксером Александром Поветкиным после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Знаете, я себе даже не представлял, что он сможет именно так поступить, потому что несколько дней после 24 февраля он даже мне звонил по телефону сам.

Я с ним разговаривал лично по телефону и говорил, что происходит, какие преступления творятся, что это никакая не "спецоперация". На тот момент это было просто уничтожение наших людей и ничего хорошего в этом нет. Он говорил: "Да, мне очень жаль, что так происходит".

И в тот же день вечером он выложил это видео, где он говорит слова в поддержку президента своей страны… Я так, знаете, не имел больше слов… Я снимал много фотографий.

Таких, которые должны отложить какой-то отпечаток, но все это не работает. "Ужас, жаль". Но, как показало будущее, все эти слова не имели никакого смысла.

Мне очень жаль этих людей, насколько промыты их мозги. Что они даже не понимают этих происходящих реалий. Для меня в целом эта вся нация, эта вся культура умерла в один момент", – сказал Сиренко в интервью XSPORT.

Напомним, что глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранко во время выставки ICE London 2022 призвал не отправлять данные по футбольным матчам российским букмекерским конторам.

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