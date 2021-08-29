"Говорю прямо и откровенно": Петраков рассказал, будет ли вызывать в сборную Украины игроков из России

"Говорю прямо и откровенно": Петраков рассказал, будет ли вызывать в сборную Украины игроков из России

Наставник "сине-желтых" ответил на актуальный вопрос.

Новоиспеченный главный тренер сборной Украины Александр Петраков категорически отверг возможность вызова в национальную команду игроков, которые выступают в Чемпионате России.

"Понимаете, на данный момент я не рассматриваю данный вопрос. А знаете, почему? В феврале я сидел дома, вы сами понимаете - пандемия, столько не работал. Говорю жене, мол, пойду пройдусь.

Я - коренной киевлянин, думал, просто пройду по городу. Взял и просто пешком пошел по городу. Подошел к Михайловской церкви. И оттуда вниз к стадиону "Динамо" ведет дорога, к музею.

Зашел в Андреевскую церковь отреставрированную, посмотрел, в Софиевский собор… А в стороне от Михайловской - фотографии. Я увидел, сколько наших погибло военных. И девушки, и ребята молодые. Столько фамилий, столько фотографий…

Я понял, что сейчас ни футболистов из России, ни примирения априори быть не может. Там осталось столько и детей, и сирот…

Поэтому - нет, сейчас нет, никак. Может, по прошествии времени… Но на данном этапе - нет. Говорю прямо и откровенно", - цитирует 64-летнего специалиста Sport.ua.

1 августа тренерский пост сборной Украины после истечения срока контракта покинул Андрей Шевченко .

. Петраков работал с ЦСКА-2 (Киев), "Спартаком" (Сумы) и "Винницей". Последние 11 лет он тренировал юношеские и молодежные сборные Украины.

В 2019-м команда "сине-желтых" U20 под его руководством стала чемпионом мира.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины.

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