Гран-при Нидерландов "Формулы-1": Хэмилтон потерял лидерство, сын российского миллиардера до финиша не доехал

Гран-при Нидерландов "Формулы-1": Хэмилтон потерял лидерство, сын российского миллиардера до финиша не доехал

В королевских автогонках состоялся 13-й этап.

Гран-при Нидерландов "Формулы-1" завершился победой Макса Ферстаппена из "Ред Булла".

Действующий чемпион Льюис Хэмилтон ("Мерседес") стал вторым. Третьим на финише был его партнер по команде Валттери Боттас.

Скандально известный сын российского миллиардера Дмитрия Мазепина Никита ("Хаас") завершить гонку не смог из-за проблем с гидравликой.

Результаты Гран-при Нидерландов

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 72 круга

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +20,932

3. Валттери Боттас ("Мерседес") +56,460

4. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1 круг

5. Шарль Леклер ("Феррари") +1 круг

6. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1 круг

7. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +1 круг

8. Серхио Перес ("Ред Булл") +1 круг

9. Эстебан Окон ("Альпин") +1 круг

10. Ландо Норрис ("Макларен") +1 круг

11. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1 круг

12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1 круг

13. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +2 круга

14. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +2 круга

15. Роберт Кубица ("Альфа Ромео") +2 круга

16. Николас Латифи ("Уильямс") +2 круга

17. Джордж Расселл ("Уильямс") +2 круга

18. Мик Шумахер ("Хаас") +3 круга

Сошли с дистанции:

Юки Цунода ("Альфа Таури")

Никита Мазепин ("Хаас")

Положение в общем зачете:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 224,5 очка

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 221,5

3. Валттери Боттас ("Мерседес") - 123

4. Ландо Норрис ("Макларен") - 114

5. Серхио Перес ("Ред Булл") - 108

6. Шарль Леклер ("Феррари") - 92

7. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") - 89,5

8. Пьер Гасли ("Альфа Таури") - 66

9. Даниэль Риккардо ("Макларен") - 56

10. Фернандо Алонсо ("Альпин") - 46

11. Эстебан Окон ("Альпин") - 44

12. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") - 35

13. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") - 18

14. Юки Цунода ("Альфа Таури") - 18

15. Джордж Расселл ("Уильямс") - 13

16. Николас Латифи ("Уильямс") - 7

17. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") - 2

18. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") - 1

19. Мик Шумахер ("Хаас") - 0

20. Никита Мазепин ("Хаас") - 0

21. Роберт Кубица ("Альфа Ромео") - 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. "Мерседес" - 344,5 очка

2. "Ред Булл" - 332,5

3. "Феррари" - 181,5

4. "Макларен" - 170

5. "Альпин" - 90

6. "Альфа Таури" - 84

7. "Астон Мартин" - 53

8. "Уильямс" - 20

9. "Альфа Ромео" - 3

10. "Хаас" - 0

Заключительный этап "Формулы-1" в сезоне-2021 состоится 12 декабря.

В минувшем сезоне чемпионом стал Хэмилтон, "Мерседес" выиграл Кубок конструкторов.

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