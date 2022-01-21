Гранд АПЛ заинтересован в трансфере Лунина: названа сумма, за которую "Реал" готов продать украинца

Гранд АПЛ заинтересован в трансфере Лунина: названа сумма, за которую "Реал" готов продать украинца

На подписании украинского голкипера якобы настаивает Юрген Клопп.

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин может перейти в английский "Ливерпуль".

Как сообщает El Nacional.cat, мерсисайдский клуб всерьез рассматривает возможность приобретения 22-летнего голкипера. Вроде бы идею трансфера Лунина продвигает главный тренер "красных" Юрген Клопп.

Отмечается, что "мерсисайдцы" готовы предоставить Лунину роль второго голкипера после основного вратаря Алиссона. Украинский вратарь получит больше игровой практики, чем сейчас - в матчах Кубка Англии и Кубка лиги, а также в некоторых играх АПЛ из-за частых травм Алиссона.

Сообщается, что "Реал" готов отпустить украинца, если получит предложение в размере 20 миллионов евро.

Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года из луганской "Зари". За украинца "сливочные" заплатили 8,5 миллиона евро.

С того времени Лунин сдавался в аренду "Леганесу", "Вальядолиду" и " Овьедо ", суммарно за которые провел 29 поединков.

и " ", суммарно за которые провел 29 поединков. В этом сезоне Лунин провел всего два матча в составе "Реала", оба - в Кубке Испании.

Ранее сообщалось, что Лунин может отправиться в аренду в амстердамский "Аякс".

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