Грандиозное воссоединение: капитан "Барселоны" стал одноклубником Месси в США

Американский "Интер" Майами анонсировал трансфер испанского полузащитника Серхио Бускетса, объявившего об уходе из "Барселоны" по окончании сезона-2022/23.

Пресс-служба клуба, одним из владельцев которого является легендарный экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, опубликовала соответствующее видео в Twitter.

Детали контракта 34-летнего испанца с командой MLS остаются неизвестными. Он присоединится к "Интеру" Майами бесплатно, в статусе свободного агента.

Теперь бывший капитан "Барселоны" будет играть в одном клубе с аргентинским форвардом Лионелем Месси, которого "Интер" Майами подписал в начале этого лета. Ранее они вместе выступали за каталонский гранд.

Отметим, что цвета "Интера" Майами также защищает украинский защитник Сергей Кривцов.

Напомним, Бускетс находился в системе "Барселоны" с 2005 года. За это время он 8 раз становился чемпионом Испании, по 7 раз – обладателем Кубка и Суперкубка страны. Кроме того, Серхио трижды выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В общей сложности Бускетс выступал за первую команду "блаугранас" в течение 15 лет, провел 718 матчей, забил 19 голов и отдал 45 результативных передач.

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