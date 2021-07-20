Грандиозный брак Свитолиной и Монфиса: все о главной спортивной свадьбе года

Грандиозный брак Свитолиной и Монфиса: все о главной спортивной свадьбе года

Первая ракетка Украины связала себя узами брака с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Мы собрали все подробности в одном материале.

16 июля первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Пышную свадьбу пара устроила в Швейцарии.

ТСН Проспорт в деталях рассказывает о торжественном событии, которое окрестили главной спортивной свадьбой года.

Что известно о женихе лучшей теннисистки Украины

Гаэль Монфис - 34-летний французский теннисист карибского происхождения, на восемь лет старше своей новоиспеченной украинской жены.

Отец Гаэля - бывший футболист из Гваделупы, а мать - медсестра с Мартиники. Монфис начал выступать в юниорских соревнованиях международного уровня в 2002 году. На юношеском уровне он выиграл три из четырех турниров Большого шлема 2004 года: Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции и Уимблдонский турнир.

Associated Press

В 2004 году он перешел на взрослый уровень. Наибольшим успехом Монфиса в турнирах Большого шлема среди взрослых был выход в полуфинал Roland Garros в 2008 году и Открытого чемпионата США в 2016 годах. В рейтинге ATP он поднимался в топ-10, а сейчас занимает 18-ю строчку.

instagram.com/iamgaelmonfils

Свитолина и Монфис: история любви

Свитолина и Монфис начали встречаться с конца 2018 года. По словам украинки, до этого они были знакомы уже длительный период, поскольку пересекались на крупных международных турнирах, однако почти не общались. Француз знал, что у Элины к тому времени уже был бойфренд.

До Монфиса украинская теннисистка встречалась со звездой игры в крикет Рисом Топли. Спортсмены познакомились в 2016 году в одном из тренажерных залов Лондона, где тогда проживала украинка. Отношения Элины с двухметровым англичанином продолжались до февраля 2018 года, когда пара рассталась, убрав общие фото из собственных соцсетей.

Тесное знакомство Свитолиной и Монфиса произошло после сообщения француза в социальных сетях.

"Я выложила фото в Instagram, и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было невероятное совпадение, потому что мы одновременно приехали отдохнуть в Париж, ведь сейчас я живу в Лондоне, а Гаэль - в Женеве. Мы оба приехали только на несколько дней", - рассказывала украинская теннисистка.

instagram.com/iamgaelmonfils

instagram.com/g.e.m.s.life

instagram.com/g.e.m.s.life

instagram.com/g.e.m.s.life

Фото Катя Николайчук (jetsetter.ua) / jetsetter.ua

Об отношениях Элины и Гаэля официально стало известно во время Australian Open-2019. Француз активно поддерживал украинку на трибунах во время матчей, а на пресс-конференции теннисисты признались, что встречаются.

Вскоре пара решила создать совместный аккаунт в Instagram, где частенько радовала болельщиков яркими моментами тренировок и досуга. Назвали общую страницу по первым буквам имен и фамилий - GEMS Life.

Летом 2019-го года Свитолина привезла Монфиса в Украину, показав ему Киев и родную Одессу.

instagram.com/g.e.m.s.life

Более того, французу понравилась украинская национальная кухня, особенно борщ.

instagram.com/elisvitolina

Однако в конце февраля 2020 года пара внезапно сообщила о разрыве отношений.

"Привет всем! Гаэль Монфис и я решили сделать паузу в наших отношениях. Решение было невероятно сложным, потому что мы все еще любим друг друга. Просто двое лучших друзей поняли, что нужно дать друг другу больше пространства, и помочь жить максимально полной жизнью.

Мы не будем комментировать эту ситуацию. Спасибо заранее за то, что уважаете нашу личную жизнь. Посылаем много любви каждому. Элина и Гаэль", - было сказано в заявлении теннисистов в Instagram.

Очевидно, пауза пошла теннисистам на пользу. В начале апреля пара сошлась и объявила о помолвке.

Помолвка Свитолиной и Монфиса

В соцсетях украинка похвасталась дорогим обручальным кольцом, которое ей подарил возлюбленный. Избранник первой ракетки Украины остановил свой выбор на украшении бренда Graff. Кольцо украшено бриллиантом изумрудной огранки весом в 5,5 карата. Стоимость изделия оценивается примерно в 700 тысяч евро.

instagram.com/iamgaelmonfils

Позже француз подготовил еще один сюрприз для своей невесты - новенький автомобиль Mersedes.

instagram.com/elisvitolina

"Гаэль Монфис относится ко мне как к королеве", - добавила подпись Элина.

Свадьба Свитолиной и Монфиса

Когда бум новостей о свадьбе пары немного стих, француз неожиданно рассекретил точную дату брачной церемонии - 16 июля. За день до свадьбы Гаэль опубликовал в Instagram совместное фото с Еленой, на котором пара отдыхает на яхте.

"Последний день в роли невесты", - подписал снимок француз, намекнув на предстоящую свадьбу.

instagram.com/iamgaelmonfils

Украинка также оригинально сообщила поклонникам о важном событии. Элина выложила в соцсети откровенное фото в купальнике с распущенными волосами и подписала его: "Последний пост в качестве мисс Свитолиной".

instagram.com/elisvitolina

В день свадьбы первыми фотографиями с торжества поделился жених. Француз показал молодоженов в образе кукол-супергероев, где из деревянных кубиков было выложено слово Love ("Любовь") и подпись "Мистер и миссис Монфис" с датой свадьбы 16 июля 2021 года.

instagram.com/iamgaelmonfils

instagram.com/iamgaelmonfils

А вскоре брат Элины Юлиан выложил у себя в Instagram яркие свадебные фото. Украинская теннисистка надела белый комбинезон и дополнила его легкой фиолетовой юбкой, а также взяла в руки красивый букет - в тон костюма жениха. Монфис был одет в фиолетовый костюм с галстуком. Фотосессию супруги устроили на крыше с роскошным видом на озеро.

instagram.com/svitolin_

instagram.com/svitolin_

instagram.com/svitolin_

instagram.com/svitolin_

instagram.com/svitolin_

instagram.com/svitolin_

instagram.com/svitolin_

instagram.com/svitolin_

"Лучший день в моей жизни", - подписала Элина снимок, на котором целует своего избранника. На другой фотографии украинка демонстрирует драгоценное обручальное кольцо и свадебный маникюр.

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

Позже в Сети появилось видео с пышного празднования в ресторане. Жених "зажигал" пластическим танцем, пока Элина держала бокалы с шампанским. Интересно, что на пир Свитолина вместо лавандового платья надела белое с разрезом, а Монфис также сменил яркий фиолетовый костюм на белый.

instagram.com/svitolin_

instagram.com/svitolin_

instagram.com/svitolin_

Похоже, после свадьбы украинка взяла фамилию мужа. Ранее она рассказывала, что на теннисных кортах не собирается менять фамилию. Однако в жизни ее жених настаивал, чтобы Элина после брака взяла его фамилию. Вероятно, так и произошло. В частности, Элина у себя в Instagram сменила ник Свитолина на Монфис.

На следующий день Элина поделилась закулисьями подготовки к свадьбе.

"Свадебный утро. Наверное, наиболее нервный момент в этот день. Когда вы хотите, чтобы все было абсолютно идеально - макияж, прическа, платье, обувь, фотографии, видео и многое другое. Почти невозможно получить удовольствие от всего процесса", - написала Элина под снимками.

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

А потом похвасталась роскошным платьем и поблагодарила ее создателей, опубликовав фото в праздничном наряде с разных ракурсов.

"Бесконечно благодарна замечательной команде за создание моего "Платья мечты". Настоящий шедевр", - написала Элина под яркими фотографиями.

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

ТСН Проспорт поздравляет молодоженов и желает долгих и счастливых лет совместной жизни.

instagram.com/g.e.m.s.life

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