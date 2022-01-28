Гранды европейского футбола "охотятся" на звезду "Арсенала", у которого возникли проблемы с сердцем

Гранды европейского футбола "охотятся" на звезду "Арсенала", у которого возникли проблемы с сердцем

Обамеянг может перебраться в Барселону или Турин.

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клубную пописку.

Как сообщает Sky Sports, "канониры" получили официальные запросы о возможной аренде 32-летнего габонца до конца сезона от "Барселоны" и туринского "Ювентуса".

Лондонский клуб готов рассмотреть оба варианта, но при условии, что итальянский и испанский гранды будут в полном объеме платить звездному форварду зарплату, которая составляет 350 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что на нападающего не рассчитывает главный тренер "пушкарей" Микель Артета. Обамеянг не выходил на поле с начала декабря и не поехал на тренировочный сбор в Дубай.

На Кубке Африки форвард не сыграл за сборную Габона ни одного матча. В начале января он переболел коронавирусом, после чего у него возникли проблемы с сердцем. По этой причине Обамеянг досрочно покинул лагерь национальной команды.

В нынешнем сезоне Обамеянг отыграл 15 матчей за лондонский клуб, забил семь голов и совершил два ассиста.

В составе сборной Габона на его счету 72 поединка и 30 забитых мячей.

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