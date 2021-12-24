Гранды – расходитесь: украинский тренер продлил контракт с клубом, с которым навел шорох в Лиге чемпионов

Гранды – расходитесь: украинский тренер продлил контракт с клубом, с которым навел шорох в Лиге чемпионов

Новое соглашение рассчитано до конца 2024 года.

Главный тренер молдовского " Шерифа " украинец Юрий Вернидуб продлил контракт с клубом.

Об этом сообщает пресс-служба тираспольцев.

Отмечается, что новое соглашение Вернидуба с "Шерифом" рассчитано до конца 2024 года.

55-летний украинский наставник возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. За один год он выиграл титул чемпиона и сумел пробиться с командой в групповой этап Лиги Чемпионов.

В самом престижном клубном турнире Европы он совершил настоящую сенсацию, обыграв на выезде мадридский "Реал" (2:1). Кроме того, "Шериф" под руководством Вернидуба сумел взять четыре очка против донецкого "Шахтера" (2:0, 1:1), что позволило занять в квартете третье место и, как следствие, квалифицироваться в 1/16 финала Лиги Европы.

Свой еврокубковый путь "Шериф" продолжит двухматчевой дуэлью с португальской "Брагой" (7 и 24 февраля, прим.);

Сейчас "Шериф" — лидер внутреннего первенства. После 17 игр в их активе 44 очка. Отрыв от второго места составляет два балла, однако тираспольчане сыграли на два матча меньше.

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