Гребут всех без исключения: экс-футболист сборной России получил повестку в военкомат

Об этом сообщил отец 37-летнего футболиста Ринат Билялетдинов.

"Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить об эмоциях, потому что он не служил, хотя проходил военную службу, но она была специфической со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принял присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки говорит - призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому здесь какая-то ошибка.

Сейчас будем выяснять, правильная ли это повестка, или ее прислали рано. Что угодно может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону", - сказал отец футболиста в комментарии российскому изданию Р-Спорт.

К слову, Динияр Билялединов известен выступлениями за московские "Локомотив" и "Спартак", а также английский "Эвертон". На его счету 46 матчей в составе сборной России, с которой он стал бронзовым призером Евро-2008.

Путинская мобилизация: миллион россиян едут умирать в Украину

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября заявил, что Россия противостоит коллективному Западу, поэтому для защиты, по словам диктатора, необходимо провести частичную мобилизацию.

Согласно решению Путина, призыву на военную службу должны подлежать те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, находятся в запасе, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Всего было объявлено о планах мобилизовать 300 тысяч человек. Экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев утверждает, что в соответствующем указе Путина есть секретный пункт, где говорится о призыве миллиона граждан РФ.

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