Гребут за русским кораблем: пловцов из РФ и Беларуси отстранили от международных соревнований

Гребут за русским кораблем: пловцов из РФ и Беларуси отстранили от международных соревнований

Также у страны-агрессора отняли право принять чемпионат мира на короткой воде.

Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает официальный сайт FINA. Организация решительно осудила российскую агрессию против Украины.

Таким образом, спортсменов из России и Беларуси, а также официальных представителей этих стран не пустят на чемпионат мира по водным видам спорта-2022, который должен пройти в Будапеште (Венгрия) в период с 18 июня по 3 июля.

Кроме того, Россию лишили права проведения чемпионата мира на короткой воде, запланированного на 17-22 декабря 2022 года в Казани. Даты соревнования будут сохранены, а вот новую страну-хозяйку назовут позже.

Ранее сообщалось, что пять европейских сборных решили бойкотировать ЧМ по водным видам спорта, если к турниру допустят Россию и Беларусь.

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