Греческий клуб посвятил победу украинскому футболисту и еще двум игрокам - всех постигла трагедия

Греческий клуб посвятил победу украинскому футболисту и еще двум игрокам - всех постигла трагедия

Недавно Олег Данченко потерял жену в ДТП.

Игроки афинского АЕКа не остались равнодушными к трагическим событиям, которые произошли с родными сразу трех своих одноклубников - Олега Данченко, Никоса Коромиласа и Илиаса Атмацидиса.

Победу в последнем матче национального чемпионата против "Атромитоса" (2:0) они в раздевалке посвятили вышеназванным футболистам, сообщает Gazzetta.gr.

У 27-летнего украинского защитника Данченко, который этой зимой отправился в аренду в луганскую "Зарю", в жутком ДТП в Одессе погибла жена.

В свою очередь, Коромилас недавно потерял отца, а у Атмацидиса умерла мать.

Данченко выступал за АЕК с января 2021 года. На счету Олега 11 матчей за греческий клуб. Его арендное соглашение с "Зарей" рассчитано до июня 2023 года.

АЕК, имея 36 очков, занимает третье место в Чемпионате Греции. Лидирует "Олимпиакос" - 46 баллов.

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