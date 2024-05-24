Григорий Козловский: Горжусь тем, что "Рух" вошел в топ 10 самых стабильных клубов мира

Львовский ФК «Рух» основателем которого является известный львовский меценат и бизнесмен Григорий Козловский занял в рейтинге 8 место.

Этот рейтинг учитывает стабильность команды, ее возрастную структуру и контрактную политику с лучшими перспективами в последующие сезоны.

Григорий Козловский поздравил «руховцев» и пожелал новых побед и достижений: «Я очень рад, что футболистов нашей «желто-черной» команды оценили на международном уровне. Этот показатель - результат кропотливой и постоянной работы не только футболистов и тренерского состава, но и всего коллектива.

Верю, что ребята докажут в следующих сезонах, что они достойны входить в десятку лучших, а их достижения дадут свои плоды в ближайшей перспективе.

Горжусь тем, что «Рух» вошел в топ 10 самых стабильных клубов мира. Так держать ребята!».

Рейтинг выявляет команды, которые являются самыми стабильными и лучше подготовлены к поддержанию высокого уровня выступлений в следующих сезонах. В этом рейтинге «руховцы» заняли 8 место.

Стоит отметить, что данные рейтинга измерялись количеством игроков в лиге за последние три года, возрастной структурой - процентом минут в текущем сезоне футболистов в возрасте от 31 года (за исключением вратарей), а также контрактной политикой - процентом минут футболистов чьи контракты заканчиваются не позднее 31 декабря 2025 года.

Топ 10 continuity index 59 лиг worldwide выглядит так:

1. Арсенал (Англия)

2. Астон Вилла (Англия)

3. Боруссия Мгладбах (Германия)

4. Манчестер Сити (Англия)

5. Нью-Йорк (США)

6. Брентфорд (Англия)

7. Юнион СГ (Бельгия)

8. Рух Львов (Украина)

9. Байер Леверкузен (Германия)

10. Реал Сосьедад (Испания)

Всего в перечне указано почти 800 клубов из 59 лиг мира.

Ранее львовский ФК «Рух» занял первое место в рейтинге CIES Football Observatory среди самых молодых команд из более 60 лиг мира.

А в апреле ФК «Рух» стал бронзовым лауреатом премии UEFA Grassroots Awards, которая присуждается тем футбольным клубам, которые достигли особых успехов в работе с молодежью и сформировали успешные проекты развития.

«Приятно быть рядом с такими командами, как «Арсенал», «Манчестер Сити», и «Байер», которые в этом сезоне показывают феноменальные результаты. Также «Рух» котируется на одном уровне с такими известными клубами как «Реал Сосьедад», «Астон Вилла», «Боруссия» (Менхенгладбах), «Нью-Йорк Сити», «Брентфорд», «Унион». Это свидетельствует о том, что наш клуб движется в правильном направлении.

Стратегия «Руха» является взвешенной и говорит о том, что вся клубная структура постепенно развивается и о нашем проекте знают уже не только в Украине, но и пристально следят за ним в Европе! Академия «Руха» давно является желанным гостем на различных международных турнирах, а теперь на пороге еврокубков и главная команда. В то же время молодежь «Руха» только начинает свое восхождение на вершину, ведь главные победы клуба еще впереди! Но уже на этапе развития «желто-черные» являются примером для других, как развивать своих воспитанников и достигать с ними высоких результатов!», - подытожил основатель и почетный президент ФК «Рух» Григорий Петрович Козловский.

Как сообщалось, накануне сайт «Обозреватель» составил рейтинг ТОП-10 западноукраинских бизнесменов, которые активно развивают спорт. В него кроме Григория Козловского вошли такие известные бизнесмены и меценаты Александр Свищев и Роман Федишин.

Александр Юрьевич Свищев является президентом Федерации водного поло Украины,а также возглавляет ватерпольный клуб «Динамо» Львов». При его президентстве клуб достиг значительных результатов: через несколько лет становится семикратным чемпионом Украины, восьмикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины. ВК «Динамо» Львов» сегодня – абсолютный лидер Суперлиги по водному поло сезона 2023/2024.

Григорий Петрович Козловский – основатель и почетный президент ФК»Рух», известный львовский бизнесмен и меценат. В 2009 году взял под свою опеку взрослую и юношескую команду футбольного клуба «Рух» в городе Винники. Благодаря поддержке Григория Козловского, происходит развитие футбола не только на Западе, а по всей Украине. Бизнесмен и меценат создал уникальный проект - Академию футбола ФК «Рух» - первую в своем роде, не имеющую аналогов в Украине.