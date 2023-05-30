Григорий Козловский: победа футболистов ФК “Рух” среди юношеских команд - следующая ступень к Лиге Чемпионов

Основатель ФК «Рух» и известный львовский бизнесмен и меценат Григорий Петрович Козловский, поздравил "желто-черную" семью с этим достижением и отметил не только сильную игру спортсменов, но и вклад тренерского штаба в это чемпионство.

«Хотел бы выразить глубокие слова благодарности двум тренерским штабам! Прежде всего Виталию Пономареву, который три года создавал эту команду, который воспитал этих футболистов, который в прошлом году стал победителем Чемпионата Украины и дошел до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА! И в этом сезоне продолжил чемпионский путь!», - отметил Григорий Петрович Козловский.

Тренерский штаб во главе с Михаилом Дячуком-Ставицким сумел довести все до логического завершения и в роли главного тренера юношеской команды привел ее к чемпионству.

Даная победа - высокое достижение для такой юной команды, особенно учитывая то, что главная украинская команда «Динамо» не может похвастаться такими успехами, а молодежная не только выиграла 1/8 финала в Лиге чемпионов но и стала чемпионом Украины среди команд U-19.

«Рух» U-19 установил уникальный рекорд, пройдя серии в 40 матчей без поражений в Чемпионате Украины. В этом сезоне «желто-черные» побеждали и «Динамо» U-19, и «Шахтер» U-19.

Гости со Львова традиционно с самого начала поединка взяли мяч под свой контроль. В первые минуты у львовян неплохо получался прессинг. На 35-ой минуте игры "руховцы" таки добились своего: отобрав мяч на правом фланге, быстро перевели его к Теслюку, тот переадресовал его на Столярчука, Андрей же фактически вывел один-на-один с голкипером Непейпиева, который не оставил шансов вратарю "Черноморца" - 0:1.

Второй тайм проходил по тому же сценарию: преимущество львовской команды и попытки обострений у ворот "Черноморца". Уже к окончанию компенсированного времени защитник «желто-черных» Андрей Китела уверенным ударом с пенальти установил окончательный счет игры - 2:0 в пользу львовской команды. "Желто-черные" победили со счетом 2:0 и за тур до окончания молодежной лиги стали чемпионами Украины!

После триумфа «желто-черных» на одесском поле почетный президент «Руха» Григорий Петрович Козловский поделился собственными мыслями об истории успеха ФК «Рух». Основатель «желто-черных» рассказал, что в прошлом году, когда «руховцы» стали чемпионами, было много разговоров, о том, что чемпионат был неполноценным, и чемпионство львовян случайность. Однако после этого произошла смена поколений - в нынешнем сезоне в команду пришли новые игроки и ФК «Рух» снова стали чемпионами Украины. И уже в полноценном чемпионате за тур до его завершения!

Академия футбола ФК «Рух», без преувеличения, уникальное явление в спортивной жизни Украины, особенно в условиях войны. Академия, основана и при постоянной поддержке Григория Петровича Козловского, имеет высококлассную инфраструктуру. В частности, спортивный комплекс на окраине Львова неподалеку Винниковского озера включает целых восемь тренировочных полей последнего поколения: три поля с искусственным покрытием, пять - с гибридным, а также спортзал. Здесь фактически 24/7 работает необходимая инфраструктура для поиска и поддержки футболистов, их дальнейшей профподготовки и всестороннего развития.