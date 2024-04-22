Григорий Козловский поздравил воспитанников Академии «Рух» с триумфом в Европе на Number One Cup

Самые молодые игроки ФК «Рух» (Львов) из команд U-10 и U-11 приняли участие в международном турнире Number One Cup, который прошел в Польше.

Самая молодая команда «Рух» U-10 одержала победу в турнире, одолев в финале португальский «Порту» со счетом 2:1. А «Рух» U-11 завоевал серебряную медаль, уступив в финале португальскому «Спортингу» со счетом 0:1.

Почетный президент и основатель ФК «Рух» отметил: «Такие результаты - это фантастический триумф львовской молодежи на европейском уровне. Это значительное достижение для юных футболистов «Руха», которое свидетельствует об их высоком мастерстве и перспективности. А участие в таких турнирах дает им возможность получить ценный опыт, посоревноваться с сильными соперниками из других стран и продемонстрировать свои таланты на международной арене».

Во время турнира «желто-черные» померились силами с воспитанниками известных европейских академий и в очередной раз доказали, как мощно работает Академия «Руха». В частности, на своем пути украинские футболисты одолели английские «Эвертон», «Барнсли» и «Мидлсбро», ряд польских команд и разошлись миром с португальской «Бенфикой».

Григорий Козловский поздравил юных футболистов с такими фантастическими результатами в турнире и пожелал новых побед в будущем.

«Ребята, клуб гордится каждым из вас! Вы - будущее «Руха» и очень приятно, что вы с детства жаждите побед и прославляете «желто-черных» в Европе. Это только начало вашего большого пути в футболе и главные ваши победы еще впереди! Успехов вам и вашим тренерам!» - добавил Григорий Козловский.

Григорий Козловский отметил, что футбольный клуб «Рух» и в дальнейшем будет делать все, чтобы прогрессировать на пути к высоким целям. Прекрасным подтверждением этих слов является очередная победа молодежи на Number One Cup.