Григорий Козловский, президент львовского "Руха", передал ВСУ 6 грузовиков

Президент клуба продолжает помогать украинским военным. На этот раз Григорий Козловский лично передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций.

Григорий Козловский, президент ФК" Рух": "футбольный клуб "Рух" не стоит в стороне от проблем, которые есть в нашей стране. Охотно приобщаемся к помощи нашей армии. Рад сообщить, что мы приобрели в Италии 6 новеньких военных грузовиков. Общался с нашими военными, они довольны. Мы нанесли на машины клубное брендирование, ведь нам очень приятно быть маленькой частью тех воинов, которые сейчас находятся на фронте. Будет бой и этот бой для нас будет победный! Хочу поблагодарить тех людей, которые сейчас борются за нашу независимость. Это от нас такая скромная благодарность за то, что у нас есть возможность играть в футбол. Эта благодарность великим людям, благодаря которым мы можем полноценно жить, заниматься своим любимым делом. Знаю, что в зоне боевых действий очень много фанатов разных клубов, которые озабочены не только судьбой страны, но и судьбой украинского футбола. Мы всех ждем с победой! Пусть возвращаются живые и здоровые".