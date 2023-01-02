Гроб с телом Пеле доставили на стадион его родного клуба: как прощаются с "королем футбола" (фото, видео)

В бразильском Сан-Паулу началась церемония прощания с легендой футбола Пеле, который умер 29 декабря в возрасте 82 лет после длительной борьбы с раком.

В понедельник, 2 января, гроб с телом Пеле привезли на стадион "Вила Белмиро", домашнюю арену "Сантоса", за который Пеле отыграл почти всю свою карьеру.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Катафалк с гробом Пеле в сопровождении полиции доставили от больницы "Альберт Эйнштейн" в Сан-Паулу, где трехкратный чемпион мира провел последний месяц своей жизни, к футбольной арене.

Així va arribar el cos de Pelé al Estadio Urbano Caldeira, lloc on se le dará el seu últim adiós.



@OmarVV9, especial enviado. #Pelé pic.twitter.com/1e5s7w5b3e — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 2, 2023

Болельщики вышли на улицы города и устроили фейерверки, чтобы почтить память своего кумира.

AGORA! О корпо в Рей Пелле сыграют дегар на Villa Belmiro para o velório.



É a última vez que o melhor jogador de todos os tempos entra no estádio do Santos. pic.twitter.com/QTINGSiVip — FutebolNews (@realfutebolnews) January 2, 2023

Большое количество фанатов с самого утра стали выстраиваться на улицах и возле арены "Сантоса" с флагами и баннерами, на которых были изображения и имя "короля футбола".

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Церемония прощания с Пеле продлится целые сутки – гроб с его телом установили в центре поля стадиона, чтобы все желающие могли лично почтить память легенды.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Во вторник, 3 января, гроб с телом Пеле пронесут по улицам Сан-Паулу и доставят на кладбище Memorial Necropole Ecumenica, расположенное в 850 метрах от стадиона "Сантоса". Уже там состоится закрытая церемония похорон, куда будут допущены только родные и близкие Пеле.

В последнее время здоровье "короля футбола" резко ухудшилось. В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в правой части толстой кишки. К сожалению, рак прогрессировал и вызвал проблемы с почками и сердцем. 82-летний бразилец проходил курс лечения, однако химиотерапия уже не помогала.

Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос". За свою профессиональную карьеру Пеле забил 1281 гол в 1363 матчах, в том числе 1091 в 1116 играх за "Сантос" и 77 в 92 матчах за национальную сборную.

Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версиям ФИФА и Международной федерации футбольной истории и статистики.

Напомним, ранее врачи назвали точную причину смерти Пеле.

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