"Грохот в джунглях": победитель реванша Усик – Фьюри получит уникальный пояс (фото, видео)

На кону долгожданного боя-реванша между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри будут стоять не только пояса, которыми владеет украинский боксер.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что победитель реванша Усик – Фьюри получит уникальный трофей – памятный чемпионский пояс, посвященный 50-й годовщине легендарного боя Мохаммеда Али и Джорджа Формана, который получил название "The Rumble in the Jungle" (в переводе – "Грохот в джунглях").

Пояс сделан из золота и украшен леопардовым принтом, а по его бокам расположены специальные пластины с изображениями украинского и британского боксеров. По словам Сулеймана, этот эксклюзивный трофей был "разработан и создан в сердце Африки".

Уникальный пояс, который получит победитель реванша Усик – Фьюри / Фото: x.com/wbcmoro

Уникальный пояс, который получит победитель реванша Усик – Фьюри / Фото: x.com/wbcmoro

Уникальный пояс, который получит победитель реванша Усик – Фьюри / Фото: x.com/wbcmoro

"Грохот в джунглях" считается одним из величайших боксерских поединков XX века. Бой состоялся 30 октября 1974 года в Киншасе, Заир (ныне – ДР Конго). Тогда Али нокаутировал Формана в восьмом раунде, нанеся чемпиону первое поражение в его карьере.

Положите Rumble в 50-й юбилее дружеский бюллетень, iconic WBC heavyweight шампионы между @MuhammadAli vs @GeorgeForeman создан и создан в сердце africy. Этот единственный специальный трофей должен был быть отмечен в бойцом #UsykFury2 этот день в… pic.twitter.com/wLebny8iFe — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) December 17, 2024

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Читайте также:

Усик – Фьюри: какие гонорары получат боксеры за бой-реванш

Реванш Усик – Фьюри: полный андеркард вечера бокса

Усик – Фьюри: букмекеры определили фаворита боя-реванша