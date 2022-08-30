Громкая сенсация: 20-летняя украинка Снигур неожиданно победила экс-первую ракетку мира на старте US Open (видео)

20-летняя украинка перед встречей с Халеп, которая занимает седьмое место в рейтинге WTA, прошла трех оппоненток в квалификации US Open. Впрочем, уже в стартовом раунде соревнований Снигур ждала титулованная румынка.

Несмотря на явный статуй аутсайдера, Дарья сумела сотворить невероятное, выиграв поединок со счетом 6:2 , 0:6 , 6:4 . Через час и 42 минуты, которые теннисистки провели на корте, украинка допустила три двойных ошибки и выиграла 5 из 15 "брейков".

Это была первая встреча Снигур с теннисисткой из топ-10. Халеп, которая имеет в своем активе победы на Roland Garros и Wimbledon, в третий раз за пять последних участий проиграла в первом круге US Open. В прошлом году румынку в Нью-Йорке обыграла Элина Свитолина. Отметим, что румынка была второй в списке фавориток турнира у букмекеров.

Вашему вниманию видеообзор игры между Снигур и Халеп.

После победы над румынкой, Снигур поблагодарила за матч титулованную оппонентку, а также посвятила этот триумф Украине.

"Я очень счастлива. Нет слов, для меня это казалось невозможным. Я хочу поблагодарить Симоне за этот матч, это большой опыт для меня. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые смотрели этот матч. Думаю, мне помогло, что я принимала участие в Tennis play for peace. Но я очень-очень нервничала. Я пыталась показать все лучшее. Конечно, этот матч для Украины, для семьи, болельщиков, которые поддерживали меня. Слава Украине", — сказала Дарья.

Таким образом, пройдя Халеп, Снигур вышла во второй круг US Open. Там 20-летнюю теннисистку ждет канадка Ребекка Мерино (№106 WTA), которая на старте соревнований прошла Магдалену Френх из Польши — 6:2, 6:3. Ранее Снигур и Марино играли один раз, победила украинка. Интересно, что на прошлой неделе Ребекку в Гранби обыграла еще одна украина – Марта Костюк.

Снигур занимает 124 строчку в рейтинге WTA;

Прекратила свое участие на US Open украинка Даяна Ястремская, которая в рамках первого раунда соревнований уступила американке Мэдисон Киз — 6:7, 3:6. Ранее в квалификации US Open прекратили свое участие украинки – Екатерина Байндль и Катарина Завацкая;

30 августа в первом круге US Open сыграют три украинки – Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк.

Добавим, что действующей победительницей US Open является японка Наоми Осака. Открытый чемпионат США продлится с 29 августа по 11 сентября 2022 года.