Громкая сенсация: "Барселона" проиграла одному из аутсайдеров чемпионата Испании (видео)

Команда Ханси Флика близка к тому, чтобы потерять лидерство в Примере.

"Барселона" на своем поле потерпела сенсационное поражение от "Леганеса" в матче 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счётом 0:1 .

Уже на 4-й минуте встречи гости повергли в шок лидера чемпионата – Серхио Гонсалес отличился после подачи с углового.

"Сине-гранатовые" на протяжении всего поединка пытались отыграться, но так и не сумели ни разу поразить ворота соперника, несмотря на 20 ударов.

Обзор матча "Барселона" – "Леганес"

После этого поражения "Барселона" (38 очков) продолжает занимать первое место в Ла Лиге, однако рискует потерять лидерство. Команда Ханси Флика лишь по дополнительным показателям опережает "Атлетико", который имеет матч в запасе. "Реал" с игрой в запасе отстает от каталонцев на один балл.

"Леганес" благодаря победе с 18 очками оторвался от зоны вылета, поднявшись на 15-ю позицию.

Следующий матч в Примере "блаугранас" проведут 21 декабря дома против "Атлетико". Днем позже команда Борхи Хименеса примет "Вильярреал".

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