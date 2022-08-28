Громкая сенсация: "Динамо" стартовало в УПЛ разгромным поражением от "Днепра-1"

Киевское "Динамо" проиграло "Днепру-1" в центральном матче 2-го тура УПЛ. Поединок на "Арене Львов" завершился сенсационным поражением "бело-синих" со счетом 0:3 .

Подопечные Александра Кучера шокировали именитого оппонента в конце первого тайма. На 43-й минуте Эдуард Сарапий опередил защитников "Динамо" в штрафной и в прыжке слета замкнул подачу Александра Пихаленка.

После перерыва днепряне неожиданно удвоили свое преимущество в счете. На 55-й минуте Пихаленок переправил мяч в сетку ворот Георгия Бущана после передачи Бузанелло с левого фланга штрафной.

В компенсированное время днепровский клуб довел дело до разгрома. Точку в матче поставил Валентин Рубчинский.

Ко всем бедам столичного клуба добавилась еще и травма защитника Дениса Попова, который в дебюте игры вынужденно уступил место на поле Александру Сироте.

Для обоих клубов это первый поединок в новом сезоне УПЛ. Встреча первого тура между киевлянами и "Ингульцом", а также днепрянами и "Александрией", была перенесена из-за участия команд в квалификации еврокубков.

Набрав первые три очка в сезоне, "Днепр-1" поднялся на пятое место в турнирной таблице. "Динамо" расположилось на последней, 16-й позиции.

В следующем туре днепряне встретятся с "Вересом", а "Динамо" будет противостоять "Заре". Оба матча состоятся 3 сентября.

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