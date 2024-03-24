Громкая сенсация: Калинина выбила вторую ракетку мира белоруску Соболенко из турнира в Майами

Ангелина одолела именитую соперницу из государства-агрессора в трехсетовом поединке.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Майами (США).

В 1/16 финала 27-летняя уроженка Новой Каховки (№36 WTA) победила вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, которая из-за полномасштабной войны РФ против Украины допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Матч между украинкой и теннисисткой из государства-агрессора длился 2 часа 3 минуты и завершился триумфом Ангелины по итогам трех сетов – 6:4, 1:6, 6:1.

Эта победа нашей соотечественницы стала большой сенсацией, ведь перед началом встречи коэффициент на выход Калининой в следующий раунд составлял 8,40, а на успех Соболенко – 1,12.

Для Ангелины это вторая в карьере победа над соперницей из топ-5 мирового рейтинга. Первая была в 2022 году над Марией Саккари из Греции.

Отметим, что во втором круге Ангелина одержала волевую победу над экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании – 5:7, 7:5, 6:4.

В 1/8 финала Калинина сыграет с уроженкой Москвы Юлией Путинцевой (№68 WTA), которая представляет Казахстан.

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