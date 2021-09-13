Громкая сенсация на US Open: Джокович проиграл в финале и не смог собрать сезонный Grand Slam (видео)

Громкая сенсация на US Open: Джокович проиграл в финале и не смог собрать сезонный Grand Slam (видео)

Сильнейший теннисист планеты мог еще раз вписать свое имя в историю.

Первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии потерпел поражение в финале US Open от россиянина Даниила Медведева.

Теннисист из РФ сотворил сенсацию, обыграв титулованного соперника в трех сетах - 6:4, 6:4, 6:4. Поединок длился 2 часа 17 минут.

Таким образом, Джокович не смог повторить достижение австралийца Рода Лэйвера, который в 1969 году выиграл все турниры серии Grand Slam в одном сезоне. Новак в 2021-м стал победителем Australian Open, Уимблдона и Roland Garros.

Также серб упустил шанс стать единоличным рекордсменом по количеству выигранных турниров серии Grand Slam. Сейчас на его счету 20 таких побед, как и у швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

Медведев занимает второе место в рейтинге ATP.

Для Даниила это первая победа на турнирах серии Grand Slam.

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