Громкая сенсация: определился соперник сборной Украины в четвертьфинале чемпионата мира-2024 по футзалу

За выход в полуфинал мирового первенства украинцы сразятся с Венесуэлой.

Сборная Украины по футзалу узнала соперника в четвертьфинале чемпионата мира-2024 по футзалу. Им стала команда Венесуэлы, которая в матче 1/8 финала сенсационно обыграла Испанию со счетом 2:1 .

Первый тайм неожиданно завершился в пользу венесуэльцев – на 13-й минуте забил вратарь южноамериканской сборной Хосе Вильялобос.

После перерыва испанцы отыгрались – на 24-й минуте отличился Рауль Гомес.

Развязка противостояния наступила на 39-й минуте – Виктор Карреньо принес Венесуэле сенсационную победу и выход в четвертьфинал.

Так что именно Венесуэла будет противостоять сборной Украины в четвертьфинале ЧМ-2024 по футзалу. Накануне команда Александра Косенко в 1/8 финала одолела Нидерланды (3:1).

Матч Украина – Венесуэла состоится в воскресенье, 29 сентября. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

В полуфинале победитель поединка Украина – Венесуэла сыграет против триумфатора матча между Бразилией и сильнейшим в дуэли Иран – Марокко.

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008 года украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

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