Громкая сенсация: "Шахтер" победил "Барселону" в Лиге чемпионов (видео)

"Горняки" одержали свою вторую победу в нынешнем розыгрыше самого престижного еврокубка.

Донецкий "Шахтер" обыграл "Барселону" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Номинально домашний для "горняков" поединок из-за войны с российскими оккупантами состоялся в немецком Гамбурге и завершился со счетом 1:0 .

Чемпион Испании ожидаемо больше владел мячом, но "горняки" достаточно надежно оборонялись, а в конце первого тайма сумели использовать свой момент. На 40-й минуте Георгий Судаков отдал отличную диагональ на правый фланг атаки на Гиорги Гочолейшвили, а тот подал в штрафную площадку на Даниила Сикана, который головой пробил под правую штангу.

Во втором тайме команда Хави постоянно давила на ворота чемпиона Украины, однако забить "сине-гранатовым" так и не удалось. А вот "Шахтер" на 86-й минуте мог даже удвоить свое преимущество – Невертон с левого фланга вошел в штрафную и закрутил мяч в дальний угол. Однако арбитр отменил этот гол из-за офсайда.

Обзор матча

Таким образом, "оранжево-черные" одержали дебютную еврокубковую победу под руководством нового главного тренера Марино Пушича, а также вторую в нынешней Лиге чемпионов. Ранее "Шахтер" во втором туре еще во главе с Патриком ван Леувеном оформил невероятный камбэк и победил на выезде бельгийский "Антверпен" (3:2).

Отметим, что в 3-м туре ЛЧ "горняки" минимально проиграли каталонцам (1:2) на Олимпийском стадионе в Барселоне.

В настоящее время "Барселона" с 9 очками возглавляет группу H. На второй позиции – "Порту" (6), третий – "Шахтер" (6), последний – "Антверпен" (0).

В другом матче 4-го тура группы H "Порту" на своем поле сыграет с "Антверпеном". Этот поединок также состоится 7 ноября, но в 22:00 по киевскому времени.

В плей-офф ЛЧ выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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