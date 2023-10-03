Громкая сенсация: украинская теннисистка обыграла финалистку Wimbledon на турнире в Пекине

Марта Костюк во втором раунде соревнований одержала победу над седьмой ракеткой мира.

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во втором раунде соревнований 21-летняя уроженка Киева обыграла седьмую ракетку мира Онс Жабер из Туниса, которая является финалисткой Wimbledon-2023.

Двухсетовый поединок длился один час 18 минут и завершился победой украинки со счетом 7:6, 6:1.

Костюк в третий раз в карьере одолела соперницу из топ-10 мирового рейтинга. Ранее в этом году Марта побеждала Марию Саккари из Греции (№8 на тот момент) и француженку Каролин Гарсию (№6).

В первом круге турнира в Пекине она одержала волевую победу над итальянкой Элизабеттой Коччаретто (1:6, 6:3, 6:4).

Следующей соперницей Марты станет россиянка Людмила Самсонова, которую допустили к соревнованиям под нейтральным флагом.

Отметим, что ранее в 3-й круг турнира в Пекине вышла украинка Ангелина Калинина. В стартовом раунде она одержала волевую победу над действующей чемпионкой Wimbledon Маркетой Вондроушовой из Чехии (1:6, 6:4, 6:1), а затем во втором круге справилась с австралийкой Дарией Савиль (6:2, 7:6).

Еще одна наша соотечественница Леся Цуренко во втором круге этих соревнований сыграет против "нейтральной" россиянки Вероники Кудерметовой. На старте турнира украинка на отказе соперницы прошла китаянку Чжу Линь (6:0, 3:0).

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