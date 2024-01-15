Громкая сенсация: украинская теннисистка разбила действующую победительницу Wimbledon на старте Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в матче первого круга основной сетки Australian Open-2024 одержала сенсационную победу над седьмой ракеткой мира, чешкой Маркетой Вондроушовой.

Поединок длился один час 17 минут. Ястремская разобралась с действующей триумфаторкой Wimbledon за два сета, суммарно отдав сопернице всего три гейма – 6:1, 6:2.

Таким образом, Даяна одержала первую победу в основной сетке Australian Open с 2020 года (в 2022 и 2023 годах она вылетала в первом раунде).

Ястремская в четвертый раз в карьере победила теннисистку из топ-10 мирового рейтинга. До этого она в последний раз делала это в феврале 2022 года, когда обыграла Барбору Крейчикову (на тот момент третью ракетку мира).

Отметим, что Ястремская в пятый раз в карьере играет в основе Australian Open. Ее лучший результат на этом турнире серии Grand Slam – третий круг в 2019 году.

В следующем раунде Даяна сыграет против россиянки Варвары Грачевой, которая выступает под флагом Франции.

Основная сетка Australian Open-2024 продлится с 14-го по 28 января в Мельбурне (Австралия).

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