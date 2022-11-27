Громкая сенсация: украинский теннисист стал победителем престижного турнира в Испании

Алексей Крутых дебютирует в топ-200 мирового рейтинга.
Украинский теннисист Алексей Крутых выиграл турнир серии ATP Challenger Tour в испанской Валенсии.
В финале украинец, занимающий 252-е место в мировом рейтинге, обыграл француза Люку ван Аша (№200 ATP).
Поединок завершился разгромной победой нашего соотечественника в двух сетах со счетом 6:2, 6:0.
Матч длился ровно час. За это время украинский теннисист сумел сделать три подачи на вылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейкпоинтов из восьми.
Отметим, что победа на турнире в Испании позволит 22-летнему Крутыму дебютировать в топ-200 мирового рейтинга.
Напомним, до своего триумфа в Валенсии он лишь однажды выигрывал "челленджер" – в августе 2022 года в Праге.
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