Громкая сенсация в квалификации на Евро-2024: сборная Испании потерпела поражение от Шотландии (видео)

Шотландцы возглавили отборочную группу после второй победы подряд.

Сборная Испании на выезде сенсационно проиграла Шотландии в рамках 2-го тура отбора на Евро-2024 – 2:0 .

Хозяева шокировали "Красную фурию" на 7-й минуте голом Скотта Мактоминея.

А во втором тайме шотландцы неожиданно развили свой успех – тот же Мактоминей оформил дубль, забив свой второй мяч на 51-й минуте.

Несмотря на преимущество во владении мячом, испанцам до конца встречи так и не удалось хоты бы сократить отставание в счете.

В другом матче 2-го тура группы A сборная Норвегии на выезде сыграла вничью с Грузией – 1:1. Команда Кипра пропустила этот тур.

После второго тура этот квинтет возглавляет Шотландия, набрав 6 очков. Испания идет второй, имея 3 балла. Далее расположились Норвегия (1), Грузия (1) и Кипр (0).

В третьем туре квалификации на континентальное первенство, 17 июня, Норвегия примет Шотландию, а Кипр дома встретится с Грузией.

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