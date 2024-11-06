Громкая сенсация в Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" потерпел разгром от нового тренера МЮ (видео)

Английский "Манчестер Сити" сенсационно потерпел разгромное поражение от португальского "Спортинга" в выездном поединке четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Жозе Алвеладе" в Лиссабоне завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Уже на четвертой минуте матча "горожан" вывел вперед Фил Фоден. Однако затем подопечные Рубена Аморима, проводившего свой последний поединок во главе "львов" в ЛЧ перед уходом в "Манчестер Юнайтед", совершили невероятный камбэк.

Героем противостояния стал Виктор Декереш, который оформил хет-трик. Шведский форвард на 38-й минуте сравнял счет, а во втором тайме дважды реализовал пенальти. Еще один мяч за португальскую команду сразу после перерыва забил Максимильяно Араухо.

На 69-й минуте, при счете 3:1 в пользу лиссабонцев, команда Хосепа Гвардиолы могла сократить отставание, но Эрлинг Холанд не реализовал пенальти, попав в перекладину.

Обзор матча "Спортинг" – "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Спортинг" с 10 очками поднялся на второе место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" имеет 7 баллов и опустился на шестую строчку.

В следующем туре "Спортинг" 26 ноября примет лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко, а "Манчестер Сити" в тот же день дома сыграет против нидерландского "Фейеноорда".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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