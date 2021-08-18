Громкая сенсация в Лиге чемпионов: молдавский "Шериф" с тренером-украинцем разгромил хорватское "Динамо"

Подопечные нашего соотечественника близки к выходу в групповой этап турнира.
Молдавский "Шериф", который возглавляет украинец Юрий Вернидуб, разгромил загребское "Динамо" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Поединок в Тирасполе завершился победой хозяев со счетом 3:0.
Первый мяч подопечные Вернидуба забили перед самым перерывом. Результативный удар на счету Адама Траоре. На 54-й минуте Димитриос Коловос забил второй мяч.
Точку в игре поставил поставил тот же Траоре. На 80-й минуте он оформил дубль и принес своей команде сенсационную разгромную победу над фаворитом противостояния.
- Ответный матч команды проведут 25 августа в Загребе. Начало поединка - в 22:00.
- Победитель противостояния сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов, проигравший - в групповом раунде Лиги Европы.
- Вернидуб возглавляет "Шериф" с декабря 2020 года. В прошлом сезоне он привел команду к победе в Чемпионате Молдовы.