Громкая сенсация в Лиге наций: Англия впервые за 60 лет проиграла Венгрии

Громкая сенсация в Лиге наций: Англия впервые за 60 лет проиграла Венгрии

Сборная Англии проиграла Венгрии в стартовом матче Группы А3 Лиги наций-2022/23.

Команда Гарета Саутгейта потерпела сенсационное поражение в поединке 1-го тура группового раунда. Родоначальники футбола в Будапеште минимально уступили венграм - 1:0 .

Победный мяч хозяева забили на 66-й минуте встречи - пенальти реализовал Доминик Собослаи.

Примечательно, что Венгрия обыграла Англию впервые за 60 лет. До этого венгры последний раз побеждали англичан еще на Чемпионате мира-1962 со счетом 2:1. С тех пор команда "Трех львов" не проигрывала Венгрии 15 матчей подряд.

Hungary имеет beaten Anglie для первого времени заключения 31st May 1962, ввод в 15 игры, 21,919 день streak withwin. pic.twitter.com/7sc096ivt3 — Squawka (@Squawka) Июнь 4, 2022

В другом матче группы 3 элитной Лиги А сегодня сыграют Италия и Германия. Начало этого поединка - в 21:45 по киевскому времени.

В следующем туре Лиги наций Англия на выезде сыграет против Германии, а Венгрия в гостях встретится с Италией. Оба матча состоятся во вторник, 7 июня.

Читайте также:

Стартовый матч в группе сборной Украины в Лиге наций завершился сенсацией

Лига наций: Нидерланды разгромили Бельгию, чемпионы мира сенсационно начали турнир с поражения

Лига наций УЕФА-2022/23: группы и турнирные таблицы