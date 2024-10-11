Громкая сенсация в Лиге наций: сборная Англии драматично проиграла Греции на "Уэмбли" (видео)

Победный гол в компенсированное время позволил грекам стать лидером группы.

Сборная Англии на легендарном стадионе "Уэмбли" сенсационно проиграла Греции ( 1:2 ) в матче 3-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 в квартете B2.

Первый тайм поединка прошел без забитых голов. На старте второй половины встречи греки открыли счет – на 49-й минуте отличился Евангелос Павлидис.

На 83-й минуте Павлидис мог увеличить преимущество своей команды, но после просмотра видеоповтора (VAR) этот гол отменили из-за офсайда.

На 87-й минуте "Три льва" сумели отыграться – точный удар нанес Джуд Беллингем.

Однако это был еще далеко не конец. В компенсированное время, на 90+4-й минуте, Павлидис оформил дубль и принес грекам победу.

Обзор матча Англия – Греция

Добавим, что после завершения матча игроки греческой сборной почтили память Джорджа Болдока. Накануне 31-летнего футболиста сборной Греции нашли мертвым в бассейне.

В другом матче 3-го тура этой группы сборная Финляндии на своем поле уступила Ирландии со счетом 1:2.

Таким образом, после трех туров Греция с 9 очками лидирует в группе 2 Дивизиона B Лиги наций. Англия с 6 баллами занимает второе место. Ирландия идет третьей – 3 пункта. Финляндия (0) – последняя.

В следующем туре Англия на выезде сыграет против Финляндии, а Греция примет Ирландию. Оба матча запланированы на 13 октября.

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