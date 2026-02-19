ТСН в социальных сетях

Проспорт
85
1 мин

Громкая сенсация: "Буде-Глимт" победил "Интер" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

Норвежская команда разобралась с финалистом прошлого розыгрыша самого престижного евротурнира.

Максим Приходько
"Буде-Глимт"

"Буде-Глимт" / © Associated Press

Норвежский "Буде-Глимт" дома сенсационно обыграл миланский "Интер" в первом матче стыковой стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Аспмира" в городе Буде завершился со счетом 3:1.

Хозяева открыли счет на 20-й минуте встречи – точный удар нанес Сондре Фет.

Через десять минут "нерадзурри" отыгрались – гол забил Франческо Пио Эспозито.

Однако во втором тайме норвежская команда забила еще два гола, вырвав победу. На 61-й минуте отличился Йенс Петтер Хауге, а через три минуты окончательный счет игры установил Каспер Хег.

Обзор матча "Буде-Глимт" – "Интер"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 24 февраля, в Милане. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 27 февраля.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

